Anche in Basilicata sarà organizzata la 'Quarta categoria', un torneo di calcio a 7 riservato a ragazzi over 12 con ritardi cognitivi e difficoltà motorie. In un comunicato è specificato che «il format, lanciato nel 2017, è già stato realizzato in nove regioni italiane» e che "a Potenza, nella sede del Comitato Regionale della Lnd Basilicata, si è tenuta la prima riunione organizzativa».

Il coordinatore tecnico nazionale della 'Quarta categoria', Danilo Oppedisano, si è detto «molto soddisfatto di questo primo incontro. Ho riscontrato in tutti gli interlocutori l’interesse e l’entusiasmo necessari affinché un progetto importante, come la Quarta categoria, si realizzi. Vogliamo dare ai ragazzi con disabilità, attraverso la collaborazione con club professionistici e le leghe di riferimento, una continuità sportiva che permettesse agli stessi ragazzi di inseguire i propri sogni su un campo di calcio. Sono convinto che, con la collaborazione di tutti, faremo un buon lavoro».

Soddisfatto per l’esito dell’incontro anche il presidente del Comitato lucano, Piero Rinaldi. «Era da qualche mese che - ha evidenziato - ci stavamo pensando e adesso, finalmente, ci sono tutte le condizioni affinché il Torneo di «Quarta categoria» diventi realtà anche nella nostra regione. Il lavoro che ci attende non sarà semplice, ma siamo abituati alle sfide. La nostra speranza - ha concluso - è quella di iniziare nei primi mesi del prossimo anno e di assicurare continuità a questo Torneo».