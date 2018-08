Lavoro nero, controlli nel Potentino: multe per 100mila euro

Ammende per oltre 100 mila euro e sanzioni amministrative per altri 50 mila sono state decise dai Carabinieri, in provincia di Potenza, durante controlli contro il lavoro nero. Le verifiche hanno riguardato aziende agricole, della ristorazione e dell’edilizia a Potenza, Avigliano, Grumento Nova, Latronico, Lauria e Sant'Arcangelo. Le irregolarità sono emerse in quattro azienda agricole, due della ristorazione e tre dell’edilizia: i Carabinieri hanno trovato 12 lavoratori in nero su 50 dipendenti controllati e hanno accertato violazioni su sorveglianza, sicurezza e «somministrazione illecita di manodopera». Due aziende sono state sospese dall’attività.