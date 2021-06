Bari si mobilita per la Giornata mondiale del Rifugiato

Bari - Domani nel cortile di Spazio13, in via Colonnello de Cristoforis 8, Arci Bari, Etnie, Il sogno di Don Bosco, Csise, Gruppo Lavoro Rifugiati, Caps, Communitas, Spazio13, Touplay, in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune, nell’ambito del Progetto Sai Bari Città aperta, si tiene «With Refugees - Giornata del Rifugiato 2021». Un intero pomeriggio di musica, teatro e politica in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2021.

Tre gli appuntamenti in programma: alle 17, role-play RefugeIn, in collaborazione con Tou Play: il gioco di ruolo simulerà il viaggio che i rifugiati affrontano dalla partenza del loro paese di origine sino alla prima accoglienza e vedrà la partecipazione dei beneficiari del Progetto Sai Bari Città Aperta nei panni degli scafisti. La partecipazione sarà gratuita, ma previa prenotazione attraverso qr code presente sulla locandina o canali social Arci Bari Bat; alle 19.30, «Il riscatto» spettacolo teatrale di Mohamed Bah; alle 20, concerto hip-hop dei Tukuru Project. Ingresso gratuito con prenotazione ai seguenti link:

Per il Gioco di ruolo https://www.eventbrite.com/e/biglietti-giornata-del-rifugiato-2021-with-refugees-158443965165?fbclid=IwAR3PB3FASAUZ8tTcCy_qgBLxEgh4Cu6y7xfdGV3M0nmYkRW5NSVka0prO6I

Per lo spettacolo https://www.eventbrite.com/e/biglietti-with-refugees-spettacolo-e-concerto-per-la-giornata-del-rifugiato-2021-158709601691?fbclid=IwAR13_Ay1ac0bcNtyxsZp4mBYzOi2oVSK6I2OBLaahz4cFElj7y9TrwTwooI

Lunedì 21 giugno, invece, all'Olimpic Center (via Caldarola complanare tangenziale Sud) a partire dalle 17, Torneo del rifugiato prima edizione. torneo di calcio a 7 antirazzista.

La Giornata Mondiale del Rifugiato è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e celebrata per la prima volta nel 2001. Secondo i dati dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, nel 2020 sono state 80 milioni le persone che nel mondo sono fuggite dai propri Paesi, a causa di conflitti e persecuzioni. Un numero in aumento a causa anche del peggioramento delle condizioni di vita per la pandemia da COVID-19.

«Questa giornata - sottolinea il presidente del Comitato territoriale Arci Bari Bat Francesco Digregorio - deve essere per tutte e tutti un’occasione importante di riflessione e di informazione su un fenomeno sul quale ancora oggi le notizie sono insufficienti e spesso scorrette. In Italia i rifugiati sono oltre 200.000 e purtroppo da inizio 2021, sono centinaia i migranti morti nel Mediterraneo: è importante però andare oltre numeri e provare a comprendere le cause che portano queste persone a fuggire lasciando la propria casa, i propri averi e i propri affetti. Assieme alla rete dei soggetti che a Bari si occupano di accoglienza abbiamo voluto farlo attraverso un momento culturale e sociale, per incontrarci e guardarci negli occhi dopo questi lunghi mesi di clausura e isolamento».