Cammariere, Accardo, Pogorelich: ancora pochi biglietti per il tris di concerti al Petruzzelli

Pochi posti ancora disponibili per il concerto di questa sera di Sergio Cammariere al Teatro Petruzzelli di Bari, primo dei tre grandi appuntamenti con cui riparte la Camerata Musicale Barese. Questa sera in programma "La fine di tutti i guai", profetico titolo dello spettacolo di Cammariere che sul palco sarà insieme alla sua storica band, Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano, Bruno Marcozzi. Un concerto che rispecchia l’animo e l’approccio musicale dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Musicista, compositore, e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, Cammariere ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana.

Domani, martedì 8 giugno, sempre sul palco del Teatro Petruzzelli, risuoneranno le note del magico violino Guarnieri del Gesù di Salvatore Accardo accompagnato al pianoforte dalla leggenda del Pianoforte Bruno Canino.

Il programma della serata comprenderà di W.A. MOZART la Sonata in mi minore n. 21 KV 304; di L. V. BEETHOVEN la Sonata n. 5 in fa maggiore op. 24 'La Primavera' di C. DEBUSSY la Sonata n. 3 in sol minore L 148; di CAMILLE SAINT-SAËNS l’Introduction et Rondò capriccioso in la minore op. 28. Entrambi gli artisti hanno alle spalle una carriera solistica di livello internazionale, ed hanno ugualmente una discografia molto ampia. Tutti e due hanno dedicato una parte importante della propria attività alla musica da camera, e questo li ha visti operare in formazioni varie con interpreti di grandissima levatura ed in formazioni stabili.

Giovedì 10, infine, sarà il momento di uno dei più grandi interpreti viventi della tastiera: il Pianista IVO POGORELICH.

Il leggendario musicista si è distinto nella musica classica grazie al suo inconfondibile talento musicale e approccio innovativo all’interpretazione della partiture, qualità che lo rendono una delle menti musicali più originali della nostra epoca. La sua costante ricerca ha rivelato nuove capacità espressive della partiture, rese con straordinario virtuosismo e maestria tecnica: le sue interpretazioni raffinate hanno ampliato gli orizzonti della letteratura pianistica. Quarant’anni di carriera e di ricerca sulla partiture hanno permesso a Pogorelich di realizzare autentiche conquiste, ricevendo le lodi del pubblico e della critica internazionale. Ogni concerto, in tutto il mondo, è un evento cult, sempre atteso con enorme interesse.

Tutti i concerti iniziano alle 20.45. Per prenotazioni rivolgersi agli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano

141, tel 080/521190 e sul sito internet www.cameratamusicalebarese.it

La Camerata informa il pubblico che è ancora disponibile un Abbonamento a costo promozionale destinato a quanti non hanno avuto la possibilità di abbonarsi a causa della pandemia oltre a biglietti last minuti resi disponibili in “Omaggio agli 80 Anni” della Camerata la cui ricorrenza cadrà proprio con la prossima Stagione.