Bari Ateneo, una App per prenotare posto in biblioteca

BARI - A partire dall’1 febbraio l’accesso alle sale di lettura e alle biblioteche dell’Università degli Studi di Bari saranno regolate dall’utilizzo dell’app SalaUniba.

Saranno così gestite le prenotazioni degli studenti e delle studentesse nelle aule studio per consultare testi e per studiare nel limite della capienza massima prevista dalle norme Covid sul distanziamento.

Come ha funzionato PrenotaUniba, la app per prenotare il posto in aula per assistere alle lezioni in presenza, anche SalaUniba, è accessibile da power apps. L'utente potrà quindi prenotare il posto in biblioteca e in sala lettura per i giorni della settimana successiva, scegliendo il polo bibliotecario di interesse.

Se al momento della prenotazione ci sono posti disponibili l’utente riceve conferma della prenotazione. Se, invece, al momento della prenotazione non risultano più posti disponibili, l’utente entrerà in una lista di attesa che potrebbe scorrere in caso di cancellazione di posti prenotati.