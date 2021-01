«Dinner club», Monopoli protagonista del cooking show con Carlo Cracco e Luciana Littizzetto

La Città di Monopoli (Ba) sarà protagonista su Amazon Prime Video del programma Dinner Club, cooking show con lo chef Carlo Cracco e l'attrice Luciana Littizzetto. Proprio oggi, martedì 12 gennaio, una troupe del programma sarà in città per effettuare alcune riprese.

Prodotto da Banijay Italia, Dinner Club è un travelog culinario che vede lo chef stellato in un viaggio lungo l'Italia dei sapori alla scoperta delle specialità gastronomiche locali. Il programma sarà disponibile in streaming su Prime Video nelle prossime settimane.

Le riprese a Monopoli si svolgeranno principalmente a bordo del peschereccio Nuova Angela Danese di Giuseppe Danese, ormeggiato alla banchina del porto.

«Ringrazio la Banijay Italia e Amazon Prime Video per aver scelto la nostra città per realizzare una delle puntate di questo cooking show che vede protagonisti due professionisti come Cracco e la Littizzetto. È sicuramente un’ottima vetrina per Monopoli e la sua gente che giungerà a tutti gli abbonati della piattaforma televisiva in modalità on demand», afferma l’Assessore al Turismo Cristian Iaia.