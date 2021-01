Nostalgia del 2020? Ad Adelfia esiste il «32 dicembre»

«Il 2020? Speriamo che passi presto» è stato il tormentone di questi mesi funestati dall’epidemia che non perdona. Non così, in apparenza, per l’insegna luminosa di una farmacia di Adelfia, che allo scadere della mezzanotte, ha fatto scattare non la scritta “primo gennaio” ma “32 dicembre”. Ora, realisticamente non crediamo che a nella cittadina della celebre uva da tavola qualcuno abbia avuto nostalgia dell’anno del Covid. È stato solo una birichinata dell’elettronica.