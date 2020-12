Bari, il cammello di Japigia vive ancora nel cortile privato

Iniziavamo a preoccuparci. Da molto tempo nessuno ci dava più notizie del «famoso» cammello che vive da anni in un cortile privato a Japigia. Ben visibile dal ponte di via Omodeo, un lettore torna a segnalarcene la presenza. Presenza abbastanza inquietante: in un quartiere del genere tenere un cammello in giardino è come quelli di Medellin che tenevano le pantere al guinzaglio. Ma queste cose la polizia già le sa.