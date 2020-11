L'emozione di Decaro alla «prima» virtuale del film girato a Bari con Sophia Loren

Doveva uscire in questi giorni in tutti i cinema, ma la pandemia lo ha impedito. Sarà però possibile assistere alla proiezione del film sulla piattaforma Netflix a partire da venerdì prossimo, 13 novembre. E ieri sera il sindaco Antonio Decaro è stato il primo a vivere le emozioni de «La vita davanti a sé», la pellicola di Edoardo Ponti che vede protagonista la madre del regista, Sofia Loren. Assieme alla star italiana del cinema internazionale, la protagonista è la città di Bari, dove il film è stato girato.

Decaro ieri sera ha partecipato all’anteprima assoluta, nella cerimonia virtuale che ha sancito il lancio del film. La kermesse, sia pure digitale, non ha tolto nulla alle emozioni di un racconto in immagini molto intenso, come intenso è l’omonimo romanzo del 1975 di Romain Gary, da cui è tratto.

Nei giorni scorsi il primo cittadino, in occasione delle interviste del regista e della Loren per presentare l’opera cinematografica, aveva avuto modo di sottolineare il valore dell’evento in termini di promozione della città. «Per Bari - ha evidenziato Decaro - è un grande onore aver prestato le sue strade, i suoi colori e le sue scena alla maestria della Loren diretta da sua figlio in una pellicola che si annuncia essere straordinaria». E che presto tutti potranno ammirare, sia pure non in una sala ma sulla tv di casa.