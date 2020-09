Emiliano e Fitto in corsa per le poltrone: a Bari il selfie di Renzi

Un selfie con la moglie Agnese per rimarcare la distanza dal centrosinistra «populista» di Emiliano e dal centrodestra «vecchio» di Fitto: Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia viva ha lanciato un messaggio social pro Ivan Scalfarotto da un noto albergo sul mare del capoluogo regionale: «Buongiorno dal lungomare di Bari. Bello aver salutato i tanti amici che sostengono Ivan Scalfarotto, insieme a Carlo Calenda. C’è chi fa politica per una poltrona come Emiliano e Fitto, c’è chi la fa per gli ideali come Ivan. Buona domenica da Agnese e da me». Sabato Renzi aveva partecipato a Bari ad un incontro in un albergo con Carlo Calenda (Azione) a sostegno del sottosegretario Ivan Scalfarotto, candidato governatore del fronte riformista.

Oggi a Bari Scalfarotto terrà un incontro con il presidente di Italia Viva e vice presidente della Camera dei deputati Ettore Rosato insieme alla presidente della Commissione trasporti della Camera Lella Paita.