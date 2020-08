Emma Marrone a Bari, concerto di ottobre rinviato per Covid: si farà a maggio. Gianna Nannini sposta il live di un anno

«A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, il concerto di Emma Marrone previsto al Palaflorio di Bari il prossimo 17 ottobre è stato rinviato al 22 maggio 2021». Così, in una nota, gli organizzatori dell’evento. I biglietti già acquistati, si legge nella nota, rimangono validi per la nuova data.

Ma la cantante salentina non è l’unica ad aver spostato la propria esibizione in programma il prossimo autunno: il live di Gianna Nannini, in programma il 18 novembre 2020, è stato ufficialmente posticipato di un anno: si farà il 16 novembre 2021.

Ha rinviato il proprio concerto al Palaflorio anche Ermal Meta, dall’8 marzo 2021 al 20 dicembre 2021. Stesso discorso per Marracash: il rapper aveva spostato al primo novembre la data originale dello scorso 7 maggio. Ora il giorno da fissare sul calendario per vederlo sul palco di Japigia è il 13 aprile del prossimo anno.