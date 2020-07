Non solo VIVA! Festival: a Locorotondo uno spin-off con incontri su innovazione, società, sostenibilità

Il programma musicale del VIVA! Festival di Locorotondo (Ba) è pronto a partire e verrà inaugurato giovedì 6 agosto, ma la sezione dedicata ai talk di approfondimento prende subito forma nei giorni 1 e 2 agosto, col format Extra VIVA!, lo spin off che affronta il concetto di innovazione declinandolo su temi strettamente connessi al mondo contemporaneo. Extra Viva! ha dunque l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale della manifestazione di Locorotondo, realizzando incontri aperti al pubblico in cui analizzare tematiche legate alla società, alla sostenibilità, all'etica e alla share economy. Ulteriore intento è quello di favorire la creazione di un network tra soggetti eterogenei, che guardano all'innovazione anche attraverso il coinvolgimento del territorio e delle realtà locali.

Il programma:

SABATO 01 agosto, H 18:30 – Docks101, Locorotondo

La Città Circolare – Innovazione tecnologica, sostenibilità, economia circolare, etica e diritti: un modello di sviluppo per nuovi territori che possono diventare ecosistema di servizi ed incubatori di nuove imprese.

Ospiti: Francesca Bria, Presidente di CDP Venture Capital; Stefano Bison, Group Head of Business Development & Partnership in Gruppo Generali; Guido Guerzoni, docente SDA Bocconi; Michele Rocco, Head of CSR Monitoring & Development in Intesa Sanpaolo.



DOMENICA 02 agosto, H 18:30 – Docks101, Locorotondo

Millennial e Z: il mondo che verrà – Dinamismo, flessibilità, capacità di apprendere dai propri errori: foto di gruppo delle generazioni che stanno immaginando un posto che ci piace.

Ospiti: Klaus, producer e Youtuber; Carlo Pastore, conduttore e dj; Simonetta Sciandivasci, giornalista (Il Foglio); We Generation 3, studenti H-Farm University Program.