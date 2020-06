FattiNonFoste: online un nuovo format video che racconta le parole, in 5 minuti

È online su Facebook e Instagram “#FattiNonFoste”, un format video che, in cinque minuti, racconta alcune parole toccando vari ambiti: dalla cultura allo sport, dalla storia al cinema.

Il progetto è ideato e realizzato dai giornalisti pugliesi Angela Lomoro, Vincenzo Pastore, Dario Sette e Giovanni Sgobba. “Il Grande dizionario italiano dell’uso di Tullio De Mauro annovera più di 260 mila parole. Ne abbiamo scelte alcune che quotidianamente usiamo e le abbiamo raccontate seguendo i nostri interessi differenti”, spiegano in una nota. “In 5 minuti proviamo a scoprire cosa c’è dietro le parole, come evolvono nel tempo e come creano relazioni”, aggiungono.

La prima puntata è dedicata al balcone, un luogo di cui si è parlato moltissimo durante la quarantena che abbiamo vissuto, a causa dell’epidemia Covid 19. Ma i balconi avevano già un significato radicato nella nostra società, dai riferimenti storici, simboli di propaganda, a quelli di costume (guai a toccare la "pausa caffè" di Eduardo De Filippo, per esempio).

La seconda puntata ha per protagonista un oggetto altrettanto quotidiano: gli occhiali che oggi come ieri non sono solo uno strumento per correggere i difetti della vista. Nello stesso periodo in cui si consacravano come fenomeno di tendenza dal cinema alla musica pop rock, sono stati anche un simbolo del genocidio cambogiano negli anni '70.

Oltre che in formato video, queste due prime puntate sono disponibili come podcast su Spotify, arricchite da contenuti aggiuntivi come lo stesso monologo di De Filippo, colonne sonore, spezzoni di film. Il progetto proseguirà con la realizzazione di nuove puntate.