Cavalli «scortati» dai carabinieri sulla Potenza-Melfi

BARILE - Due cavalli lungo la «Potenza-Melfi», che percorrevano liberi ma disorientati una delle strade più pericolose e trafficate del territorio lucano. È avvenuto intorno alle 7 del mattino di ieri, mentre iniziava il viavai di autobus, camion e vetture sulla statale «658». E soltanto il tempestivo intervento dei carabinieri del Comando di Melfi ha evitato il peggio. Tutto è iniziato quando i due animali dopo essere sfuggiti da un recinto nelle vicinanze di Melfi hanno iniziato a vagare fino ad introdursi nella «Potenza-Melfi». Alcuni automobilisti, che si sono trovati fronte i cavalli, superato l’iniziale stupore hanno subito allertato la centrale operativa dei carabinieri di Melfi. Immediato l’intervento dei militari del Comando dell’Arma guidato dal capitano Carmine Manzi, che si trovavano a percorrere con una pattuglia la Potenza-Melfi e che hanno intercettato i due animali all’altezza di uno degli svincoli per Barile. I carabinieri, aiutati da un automobilista sono riusciti a prendere in custodia i cavalli allontanandoli dalla sede stradale.

L’operazione è durata poco meno di un’ora, mentre c’è voluto un po’ di tempo in più per le valutazioni del veterinario e per rintracciare il proprietario degli animali. Una volta chiarito di chi fossero i cavalli, sono stati restituiti al titolare di un’attività agricola dell’area del Melfese. Per fortuna, comunque, la presenza dei due animali che vagavano impauriti, soprattutto quando incrociavano autobus e camion, non ha provocato incidenti e nemmeno rallentamenti significativi del traffico.