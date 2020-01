A Milano i sapori di Puglia si fondono con l'Oriente: ecco Giappugliese

BARI - Dai roll con le zucchine grigliate, agli involtini Primavera fatti con la Bombetta, fino agli Yaki udon rivisitati in salsa pugliese, con i germogli di soia e la ricotta nostrana. Sono solo alcune delle ricette nate dalla fusione della cucina made in Puglia con quella nipponica. È l'idea di Maurizio, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza, grande appassionato di pesce e stregato dalla nostra regione, che a Milano ha lanciato Giappugliese, un ristorante che offre ai propri clienti una cucina fusion a metà strada tra il Giappone e la Puglia.

L'obiettivo è quello di far riscoprire i sapori della cucina orientale grazie alla classica formula dell'all you can eat/dream con un menù ricco di piatti giapponesi, ricette rivisitate ed arricchite con preziose contaminazioni della tradizione culinaria pugliese. «Può sembrare un azzardo dettato da un mercato, quello del food, sempre alla ricerca di novità ed innovazione, l’abbinamento di due culture così distanti tra loro, ma - spiegano i ristoratori - noi abbiamo studiato e perfezionato la nostra proposta in maniera innovativa».