Bari, presentazione «al buio» per il nuovo libro di Rocco Lombardi

Mistero e bellezza, buio e luci, parole e magia. Appuntamento esclusivo, mercoledì 30 ottobre, alle 20.30 al civico 2 di via Capruzzi a Bari. Lo scrittore Rocco Lombardi presenta Almamala, il suo secondo romanzo, per Progedit editore. Oltre le pieghe della carta, oltre l'inchiostro, gli occhi color ghiaccio del gatto di Almamala, noir spinto e accattivante, sferzeranno il buio della via. L'evento si svolgerà infatti in una location che resterà segreta fino all'ultimo momento. Tutto sarà al buio, tranne i luogo della presentazione, decisamente suggestiva. Dialogherà con l'autore il prof. Enzo Varricchio. Seguirà un cocktail party. Per informazioni 348.3312160