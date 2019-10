Olio d’oliva, la Puglia è prima in tutta Italia per la produzione: +60%

BARI - Il 2019 si sta rilevando un anno molto buono per tutta la produzione olivicola italiana che vede la Puglia in prima fila per guidare la ripresa della produzione dell’olio extravergine d’oliva.

Nonostante i problemi legati alla Xyella, infatti, le indagini di mercato effettuate da Cia-Agricoltori italiani, Italia olivicola e Aifo (Associazione italiana frantoi oleari), hanno stimato una produzione che supera di poco le 330mila tonnellate a livello nazionale, di cui più il 60% proverrà dalla Puglia.

Questo dato, dunque, raddoppia la produzione dello scorso anno, che si attestò solamente intorno alle 175mila tonnellate.

A quanto pare questo notevole incremento si è reso disponibile per merito del clima, che ha particolarmente favorito lo sviluppo dell’olivo. Rispetto al 2018, il caldo estivo e la bassa umidità hanno evitato gli attacchi della mosca olearia. La conseguenza di questo fattore sarà quella di avere un’ottima qualità di olio, la cui raccolta inizierà a partire dalla metà di ottobre.

La Puglia, dunque, sarà una delle regioni più interessate dal traino dell’annata: da sola produrrà il 60% di tutta la produzione per un +175%.

A registrare un trend positivo sono anche la Calabria (+116%), che si conserva seconda davanti alla Sicilia (+38%). Al Sud bene la Basilicata, che quasi quadruplica la produzione dello scorso anno (+340%). Positiva la campagna anche in Sardegna (+183%), Campania (+52%) e Molise (+40%).

L’olio di Puglia, da sempre considerato tra i migliori di tutto il territorio nazionale, ha da poco ottenuto un importante riconoscimento: solamente due mesi fa è stata pubblicata la domanda di registrazione riservata all’olio extravergine proveniente dalla regione, permettendo di riconoscere la denominazione comunitaria IGP a livello europeo.

Il prodotto made in Puglia, quindi, sarà ora ben riconoscibile per il logo caratterizzato da una antica moneta romana che simboleggia l’unità della regione Puglia e il suo legame storico con la coltivazione e la produzione di olio di alta qualità.