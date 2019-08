Gallipoli, attracca al porto lo yacht dell’emiro del Qatar

GALLIPOLI - Una imbarcazione da primato ha gettato ieri le ancore sul litorale sud cittadino.

Si tratta del Katara, yacht dell’emiro del Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani, considerato uno degli uomini più ricchi al mondo e proprietario, tramite una sua società d’investimenti, del Paris Saint-Germain. Con la lunghezza di 124 metri, lo yacht si colloca a ridosso del top ten mondiale delle maxi-imbarcazioni private. Il Katara proviene da Crotone e, secondo le notizie rimbalzate dalla Calabria, l’emiro è a bordo insieme con tre mogli e otto figli. E ieri sono scesi a terra, in un luogo della costa tanto attrezzato quanto riservato, atteso che nel primo pomeriggio l’elicottero, in bella evidenza sul ponte al pari di due tender tra cui il Katara II di 24 metri, si è alzato in volo più volte. Nel tardo pomeriggio anche una incursione al porto, dove li attendevano numerose auto.