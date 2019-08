David e Victoria Beckham in vacanza a Savelletri: ecco il selfie in bici

BARI - David e Victoria Beckham, l'ex calciatore di Machester United, Real Madrid, Milan e Nazionale inglese e la Spice Girl regina dell'abbigliamento intimo hanno scelto la Puglia come meta per le loro vacanze, confermando che la nostra regione è una delle mete preferite dai tanti vip dello sport e dello spettacolo. La coppia più paparazzata d'Inghilterra si è concessa qualche giorno di vacanza con i figli a Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, lontani da tabloid e paparazzi. Pochi minuti fa sulla pagina Instagram di Victoria è apparso un selfie che la ritrae insieme al marito David in campagna: «Happy summer!!! X kisses from Puglia», scrive la ex Spice Girl su Instagram. Presenti al gran completo anche i figli della coppia: Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz.

A dare il benvenuto ai Beckham anche il governatore Michele Emiliano che su Facebook commenta così: