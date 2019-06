Effetti laser, ledwall e megapalco a Conversano: arriva Ligabue

CONVERSANO - Un palco superattrezzato di 20 metri per 12 di altezza, con effetti laser, parco luci di 100 fari, 3 ledwall grandi 80 metri quadri, regia in hd, luci motorizzate e impianto audio di 50mila watt, verrà posizionato all’ombra del Castello degli Acquaviva per dar vita al Liga Radio Day, il nuovo format prodotto da Radio Norba che vivrà il suo start nel salotto della città dei Conti e della nota emittente. Lrd è lo show radio televisivo che, il 13 giugno prossimo alle 20 (diretta su Radio Norba Tv, Sky e digitale terrestre), avrà come primo protagonista una star della canzone italiana: il cantautore bolognese Luciano Ligabue impegnato, il giorno successivo, allo Stadio San Nicola di Bari, nella prima tappa del suo nuovo tour che toccherà fino al 12 luglio 9 stadi italiani (dopo Bari, Messina, Pescara, Firenze, Milano, Torino, Bologna, Padova e Roma).

Cresce, in città, l’attesa per l’evento che dopo il successo del «Maggio conversanese» aprirà l’estate 2019. Ieri, nella Prefettura di Bari, si è svolta la riunione organizzativa per l’ordine e la sicurezza. Previsto un grande afflusso di fan, presenze che metteranno a dura prova il sistema di sicurezza delle cui spese (i 22mila euro che hanno scatenato i litigi politici) si farà carico l’amministrazione comunale mentre i costi organizzativi saranno tutti a carico dell’emittente conversanese presieduta da Marco Montrone che ha voluto omaggiare la sua città con questo grande evento.

Cresce intanto la curiosità sul Liga Radio Day. Dopo la notizia, divulgata in anteprima dalla «Gazzetta del Mezzogiorno», i fan hanno invaso le piattaforme social del cantautore, della «Gazzetta» e degli organizzatori per conoscere nel dettaglio il programma dello show. Dall’organizzazione trapela qualche anticipazione. Lo show sarà gratuito. Tutta la piazza sarà colorata con l’omaggio di circa 1.500 gadget (tra magliette, felpe, cappelli e zaini) con l’installazione di 10 vele di 5 metri ciascuna e 2 mongolfiere alte 7 metri. Il cantautore si concederà al suo pubblico. Per due ore Luciano Ligabue si racconterà ai microfoni della Radio del Sud e ripercorrerà la sua carriera fino al nuovo disco Start pubblicato nel marzo scorso, sua dodicesima fatica. La novità riguarda l’interazione col pubblico: la piazza potrà dialogare con la rockstar rivolgendogli domande sulla carriera, sulle sue canzoni, la sua vita e il suo rapporto con la Puglia, i fan e il successo.