Conversano, Ligabue incontra fan prima del concerto, ma l'evento costa troppo

C’è già chi snocciola i primi numeri. L’intervista a Luciano Ligabue potrebbe costare ai cittadini 1.000 euro a domanda. Per contenere l’afflusso dei fan, verranno impiegati non meno di 50 addetti alla sicurezza e disposte 30 barriere antipanico, oltre 100 transenne, 12 bagni chimici e 2 ambulanze insieme a 5 squadre di soccorso. Nella città dei conti, l’attesa per il Liga Radio Day (il 13 giugno, nell’anteprima del concerto del giorno successivo al San Nicola di Bari) cresce di pari passo con le polemiche. Nel mirino delle opposizioni c’è la spesa: 22mila euro a carico dei cittadini per uno «show radio televisivo - informa l’amministrazione comunale - realizzato in piazza, durante il quale il cantautore sarà protagonista di una lunga intervista con la possibilità per il pubblico di interagire con il cantante».



«A Conversano succedono cose a dir poco incomprensibili - affermano in una nota gli attivisti del Movimento Cinque Stelle -. L’attuale amministrazione ha sempre asserito che gli eventi si potevano organizzare senza usare denaro pubblico, ma solo coinvolgendo i cittadini e le associazioni locali. Oggi scopriamo che, con apposita variazione in bilancio, si affidano in fretta e furia 22mila euro circa di denaro pubblico ad una società per prestare i servizi necessari al corretto svolgimento di un’intervista in piazza a Luciano Ligabue, apprezzato e famoso cantautore. Non contestiamo la bontà dell’iniziativa, ma il fatto che le spese per il corretto svolgimento di un’intervista organizzata da un privato vengano pagate con denaro pubblico. Restiamo basiti e continueremo a vigilare sull’operato dell’amministrazione che ad oggi, nel suo modus operandi, tutto sembra, fuorché trasparente».



Attacca anche la Lega col capogruppo consiliare Lorenzo Abbruzzi: «Ligabue a Conversano è una grande notizia, ma il sindaco deve riferire in consiglio comunale su questa variazione di bilancio urgente e spiegare da quale capitolo del bilancio ha prelevato i 22mila euro per l’intervista e con quale procedura il privato è stato scelto. L’amministrazione Loiacono, che tanto aveva criticato la precedente amministrazione, continua ad improvvisare. Chiediamo si faccia chiarezza e chiediamo perché, ad oggi non è ancora noto il cartellone degli eventi estivi, già presentato in altre città».

La replica del primo cittadino: «Le spese per il Liga Radio Day sono di gran lunga inferiori rispetto al passato - afferma Pasquale dice Loiacono - e per un evento peraltro collegato ad un artista in grado di proiettare Conversano verso nuovi contesti».