Puglia, un grande mercoledì di sport

Bari - Calcio, basket e volley nel mercoledì sportivo pugliese. Domani alle 15 Foggia in campo a Palermo per il recupero della 14esima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C. Partita con vista sui playoff. Rossoneri settimi in classifica a quota 47 (e ancora una partita da recuperare, il derby col Monopoli il 21 aprile), siciliani noni a quota 43. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Alle 18 torna in pista l'Happy Casa Brindisi: la nuova capolista della serie A di basket sarà di scena a Pesaro.

Alle 19.30, invece, largo al volley di A2: Prisma Taranto a Cuneo per il ritorno dei quarti. All'andata netto successo per 3-0 degli jonici.