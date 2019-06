Antonio Giovinazzi: «Finalmente il primo punto»

«Finalmente questo punto è arrivato, mi sono tolto un peso». A dirlo Antonio Giovinazzi al termine del Gran Premio d'Austria, nona tappa del Mondiale 2019 di Formula 1.

Decimo posto e primo punto nel campionato piloti per l'italiano dell’Alfa Romeo nato Martina Franca (provincia di Taranto in Puglia): «E' stata una gara difficilissima e il decimo posto è il massimo che potevamo conquistare - ha commentato Antonio Giovinazzi ai microfoni di Sky - Le McLaren erano più forti di noi, poi per tutta la gara ho avuto Perez che continuava a spingermi. Sono davvero felice: due macchine in top-10, dobbiamo continuare a lavorare così».

Infine le dediche di Antonio Giovinazzi: «Dedico questo punto all'Italia e a tutti i miei tifosi che hanno sempre creduto in me».