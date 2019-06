Calciomercato: Rabiot Juve ok, sfida Inter e Roma per Barella

ROMA - Il calciomercato prepara i botti, nell’attesa dell’apertura ufficiale delle trattative, prevista per dopodomani primo luglio. La Juve chiude per Adrien RABIOT, dopo il blitz di Paratici, che ha incontrato la madre-procuratrice del centrocampista. Rabiot da domani svincolato dal PSG, anche se il giocatore in realtà è fuori rosa da mesi. E’ in arrivo l’ufficialità del ritorno di BUFFON in bianconero, per fare da secondo a Szczesny e in futuro il dirigente. BONUCCI potrebbe essere sedotto dalle sirene del PSG, soprattutto se, come sempre, arriverà Matthijs DE LIGT, classe 1999, talento dell’Ajax.

L’Inter prepara l’assalto a BARELLA, ma dovrà fare i conti anche con l’offerta al Cagliari della Roma che, dopo avere messo le mani su SPINAZZOLA (scambiato con Luca PELLEGRINI) e avere sondato il terreno per BARTRA, punta anche sul centrocampista dei sardi. Il club nerazzurro, Barella a parte, invece, cercherà di chiudere per Romelu LUKAKU e DZEKO, che Antonio CONTE ha chiesto di avere a disposizione fin dal primo giorno di ritiro. Resta da decidere il futuro di ICARDI, che ha detto più volte di voler rimanere in nerazzurro. L’Inter ha comunque già messo le mani su LAZARO e SENSI, oltre a GODIN in difesa. Tornando alla Roma, Gerson, di ritorno dal prestito nella Fiorentina, giocherà nella Dinamo Mosca: operazione da 10 milioni, il centrocampista la prossima settimana verrà sottoposto alle rituali visite mediche.

Il Bologna, per rinforzare l’attacco, pensa all’ex giocatore del Palermo, Ilija NESTOROVSKI. Il macedone potrebbe beneficiare di uno svincolo in caso di cancellazione del titolo sportivo del club rosanero e dunque accasarsi a parametro zero. Il Sassuolo deve risolvere la questione Kevin Prince BOATENG, tornato dall’esperienza al Barcellona (sei mesi trascorsi fra panchina e tribuna). Il ghanese potrebbe anche tornare al Milan, dal quale l'ad Carnevali aspetta una risposta dal club rossonero. Che ha valutato il portiere Gigi DONNARUMMA 60 milioni e non gradirebbe AREOLA come parziale contropartita dal PSG.

Secondo il Mundo Deportivo è sfida fra Real Madrid e Barcellona per Donny VAN DE BEEK. Il cartellino del centrocampista offensivo viene valutato 65 milioni dall’Ajax, il club della capitale spagnola è arrivato a offrirne 50. I catalani sono pronti a inserirsi, anche in relazione alla probabile cessione di tre centrocampisti come RAFINHA, Arturo VIDAL e Denis SUAREZ. Secondo un altro giornale spagnolo, Sport, sempre il Barcellona è pronto a inserire Nelson SEMEDO nella trattativa per arrivare a GRIEZMANN dell’Atletico Madrid: unico problema il peso economico del cartellino del terzino offensivo portoghese che per i 'colchoneros' vale 30 milioni, per il Barcellona 50. Domani Gary CAHILL chiuderà ufficialmente la propria esperienza nel Chelsea: il 33enne difensore inglese sarà dunque libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero: Arsenal, West Ham, Crystal Palace, le possibili destinazioni. Sempre di squadre londinesi si tratta.

Alvaro MORATA rischia di tornare a Londra, nei ranghi del Chelsea, a meno che - come chiede il club di Abramovich - l'Atletico Madrid non pagherà 55 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante ex Juve.