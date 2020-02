Gioia, «Omaggio a Federico Fellini»

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 19, presso il Teatro Rossini di Gioia del Colle in via Gioacchino Rossini n. 1, concerto-dibattito per ricordare la figura del grande regista Federico Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita.

Il Maestro Michele Marvulli, si esibirà al pianoforte in un «Omaggio a Federico Fellini» eseguendo i brani più famosi tratti dalle colonne sonore dei film musicate da Nino Rita.

Ad arricchire la serata anche i contributi della professoressa Angela Bianca Saponari, studiosa e storica del cinema.

Ingresso libero.