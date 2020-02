Bari, «Le Quattro Stagioni» al Piccinni

Martedì 4 febbraio 2020, alle 20.45, presso il Teatro Piccinni, corso Vittorio Emanuele n. 84 a Bari, I Solisti Aquilani ed il violinista Daniele Orlando si esibiranno nel concerto «Le Quattro Stagioni» di Antonio Vivaldi.

Il concerto, nasce dalla necessità di far riflettere sul ruolo dell’uomo all’interno dell’ambiente.

Oltre all’esecuzione della composizione vivaldiana sarà proposto al pubblico un cortometraggio realizzato da Daniele Orlando, primo violino solista dell’orchestra, in collaborazione con Serena Raschellà, che mostra la chiave interpretativa dell’opera: le immagini della Terra com’era e com’è oggi.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908, on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it e il Box Office della Feltrinelli.