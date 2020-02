Agli Oscar 2020 il red carpet torna al classico

ROMA - Il red carpet degli Oscar 2020 appena conclusi, segna il ritorno all’eleganza classica del bianco o del nero, due colori basici che costituiscono una tela perfetta per scolpire le silhouette sartoriali più sensuali sul corpo femminile. Gli abiti dalle linee minimali hanno archiviato per il momento gli eccessi visti finora sui tappeti rossi dei grandi eventi internazionali. Addio dunque ai colpi di testa, ai colori choc, ai ricami esagerati, la 92/ma edizione degli Academy Awards sarà ricordata per il ritorno allo stile minimal chic, agli abiti semplici, dal taglio perfetto, in colori sobri.

Ha scelto il candore lunare delle paillettes bianche la trionfatrice degli Oscar 2020 nei panni di Judy Garland, Renée Zellweger che si è aggiudicata in abito lungo monospalla di Armani Privé. Anche Salma Hayek ha preferito l’abito total white drappeggiato su una spalla, stile peplo, di Alessandro Michele per Gucci. Total black, invece, per l’impareggiabile di Charlize Theron che ha scelto un abito lungo della maison Christian Dior con profondo spacco sulla gonna e corsetto scolpito. Bianco interrotto sull'orlo della gonna arricciata da una fascia nera, che secondo noi accorcia la figura, per Lea Seydoux in Louis Vuitton e gioielli Chopard. Billie Eilish, che ha mostrato un look choc con capelli per metà verde ramarro e unghie lunghissime, si è esibita sul palco degli Oscar in una performance live, in camicia di Gucci modello «One of a kind», nera, oversize a maniche corte e pantaloni con ricami GG in cristalli neri, maglia a collo alto con ricami all over in cristalli neri, sneakers Flashtrek in pelle nera con borchie. Regale invece la mise indossata da Natalie Portman, in abito verde scuro e oro, con cappa nera di Christian Dior Haute Couture e gioielli Cartier. Total black con broche appuntata al centro del corsetto per Margot Robbie in Chanel. Niente bianco o nero, ma color argento, per la doppiamente sconfitta (era candidata sia come protagonista che non) Scarlett Johansson, che si è consolata sfoggiando un abito in raso di seta silver, con una pioggia di collane di perline sul busto e piccola coda, firmato Oscar de la Renta. Silver anche per Janelle Monae in Ralph Lauren in abito con gonna larga e cappuccio incorporato. Penelope Cruz ha optato per un abito-bustier nero firmato Chanel, con gonna balloon e punto di vita segnato da un filo di perle bianche, very chic. Sempre disegnato da Chanel l’abito con maniche a palloncino indossato da Lucy Boynton.

Non rinuncia invece al colore Kristen Wiig in rosso Valentino Haute Couture. Anche Laura Dern ha scelto il rosa peonia con ricami neri sul bustier, a firma Armani Privé. Sempre rosa, illuminato da ricami di paillettes argento, l’abito indossato da Regina King, griffata Versace. Ha scelto l’opulenza del color oro Sandra Oh, in abito di Elie Saab e gioielli Pomellato. Color ruggine by Alberta Ferretti per l’abito stile impero di America Ferrera in dolce attesa. Olivia Colman ha preferito un abito in velluto blu e bianco con dettagli in Swarovski della collezione womenswear di Stella McCartney. Mentre con una nomination alla miglior attrice non protagonista per il ruolo di Amy in Piccole Donne, Florence Pugh si è presentata sul red carpet con un abito color verde-acqua, di Louis Vuitton con corpetto con scollo a V e gonna a balze asimmetrica.

Tra gli uomini, vince in eleganza mister Brad Pitt, in smoking con giacca nera in velluto di seta targato Brioni. Molto stiloso anche Quentin Tarantino, che ha ricevuto una nomination come Miglior Regista per il film «Once upon a time in Hollywood», in tuxedo nero Gucci. Mentre Bong Joon vincitore degli Oscar 2020 per il miglior film, il miglior regista, il miglior film internazionale e la migliore sceneggiatura originale, ha preso in consegna le ambite statuette indossato uno smoking Burberry in lana nera mohair, total black per via della camicia in piquet di cotone con pettorina e il papillon in raso neri.