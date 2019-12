Kate Moss protagonista campagna di Scervino

ROMA - Kate Moss è la protagonista della nuova campagna di Ermanno Scervino per la primavera/estate 2020. La top model ha posato a scattata a Londra negli scatti in bianco e nero dei fotografi Luigi & Iango.

Le immagini, realizzate in studio, focalizzano lo sguardo su Kate Moss e sulla sua interpretazione dei capi più significativi della collezione. Una semplicità di stile volta a sottolineare il fortissimo impatto visivo della bellezza femminile, esaltata dalle creazioni della maison toscana. "Ho sempre voluto fare una campagna con Kate - ha commenta Ermanno Scervino - perché mi è sempre piaciuta molto. Per me lei è sempre stata un’icona della moda, e mai come in questo momento, per rappresentare i miei capi avevo più bisogno di un’icona che di una modella».

La campagna debutterà sulla stampa internazionale a partire da febbraio.