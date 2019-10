Polimoda, al via anno accademico con 2.300 studenti

FIRENZE - Sono oltre 2.300 gli studenti che studieranno moda e business presso il Polimoda nell’anno accademico appena iniziato. Il 70% di loro arriva da 68 diversi paesi, a dimostrazione di come la scuola sia un vero laboratorio in cui giovani da tutto il mondo possono sperimentare insieme, sia in ambito business che design.

Numerose infatti le collaborazioni che l’istituto ha stretto con le più prestigiose aziende e rappresentanti del settore - da Missoni a Ferragamo, da Valentino a Gucci, da Richemont a LVMH - per un approccio didattico basato sull'esperienza diretta. Questo si traduce in un tasso di placement dopo il diploma del 91%. Inoltre a breve aprirà la terza sede alla Manifattura Tabacchi che, dopo una importante opera di riqualificazione, ospiterà laboratori di confezione e aule per un totale di 6.000 mq e circa 800 studenti.

La scuola festeggia anche l’arrivo del nuovo Capo Dipartimento Design, Massimiliano Giornetti, ex direttore creativo di Salvatore Ferragamo, chiamato a sviluppare la nuova cifra creativa di Polimoda in direzione di un Made in Italy contemporaneo.

«Polimoda è qualcosa di più di una scuola, il suo valore va oltre anche alla sua performance di crescita e all’indotto che porta alla città metropolitana, - spiega il direttore Danilo Venturi - Polimoda è un modello culturale che contribuisce a tenere Firenze viva, contemporanea, animata da eventi e personaggi di portata internazionale».