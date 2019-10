Al Gucci Garden video e dibattito su processo creativo

FIRENZE - Si chiama «Altre narrative» l'evento in programma nel pomeriggio al «Gucci Garden» di Firenze, anteprima della seconda edizione de «L'Eredità delle Donne» con direzione artistica di Serena Dandini. Prevista la proiezione di un video dell’artista Ketty La Rocca, esponente della neo-avanguardia italiana, e una conversazione a più voci sul processo creativo. L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento dei posti. Inoltre durante i giorni del Festival, l'ingresso alla Gucci Garden Galleria e al Cinema da Camera sarà gratuito per tutte le donne.

Nel Cinema da Camera sarà proiettato il video «Appendice per una supplica» di Ketty La Rocca, presentato alla Biennale Arte di Venezia nel 1972 nella sezione Performance e Videotape. La Rocca coniuga l’utilizzo di tecniche innovative con un linguaggio originale impiegando varie forme espressive tra cui video, fotografia, poesia e performance. Le sue opere sono conservate nelle collezioni di importanti istituzioni museali come il Centre Pompidou, gli Uffizi e il Museum of Modern Art (MoMA). In concomitanza con la proiezione, all’interno del bookstore, avrà luogo una conversazione pubblica tra Livia Carpenzano, artista e illustratrice; Mariuccia Casadio, critica d’arte attiva in ambito editoriale e curatoriale; Maria Luisa Frisa, curatrice della Gucci Garden Galleria; Alessandra Mammì, storica dell’arte e giornalista.