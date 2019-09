Biagiotti, un abito è Forever

MILANO - «La moda si confronta con il futuro, pensiamo già al 2020, qualche volta persino al 2021, ma un abito può contribuire a fermare il tempo. in questa fuga verso il futuro Io cerco di vestire l’oggi»: parola di Lavinia Biagiotti che, sulla passerella dedicata alla collezione per la prossima estate, lancia un messaggio fatto per durare «forever», come il nome del nuovo profumo della Maison di cui è testimonial Laura Chiatti, ospite in prima fila al Piccolo teatro.

A sottolineare la continuità tra passato e futuro la scelta di far aprire e chiudere la sfilata dalla top Anna Cleveland, figlia della celebre Pat, che aveva sfilato la scorsa stagione per la maison Romana. «Anna ha debuttato in passerella a 6 anni per noi -ricorda Lavinia - ed entrambe dobbiamo tutto alle nostre madri». Questo passaggio di testimone in moda si traduce nella riproposizione dell’abito bambola «senza età, senza taglia, senza costrizioni, senza tempo» e nella nuova borsa monogram, motivo che decora anche gli abiti e i completi in Denim.