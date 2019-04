Milano Design Week, la Sicilia trionfa grazie alla collaborazione tra Dolce&Gabbana e Smeg

Milano. Continua a pieno ritmo il fermento creativo in città in occasione della 58esima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano e degli eventi correlati come la Milano Moda Design, le maison di moda partecipano presentando le proprie home collection o con eventi speciali in collaborazione con designer di fama internazionale.

La Sicilia è protagonista di questa design week grazie alla mostra: “SMEG Artistic&Traditional DOLCE&GABBANA", o sarebbe meglio dire il Carretto Siciliano che trionfa con i suoi magnifici colori e le storie narrate dai dipinti nel progetto di lifestyle nato dalla collaborazione tra Dolce&Gabbana e Smeg.



Ed ecco che pezzi dei piccoli elettrodomestici “Sicily is My Love” creano coppie inaspettate nella superba cornice dell’ex cinema Metropol di Viale Piave: il tostapane incontra il sandalo, la macchina da caffè la borsa “Sicily” della maison, la collana il frullatore. Nella “Divina Cucina” si friggono uova indossando Haute Couture Dolce&Gabbana e chissà quali delizie Made in Sicily scoveremo aprendo i “Frigoriferi d’Arte” dipinti a mano.

Storia e bellezza, sapienza artigiana e amore per il “fatto a mano” diventano icona di un moderno stile di vita e di una nuova esperienza di lusso.



Il design e la moda si incontrano in un progetto Made in Italy dedicato alla suggestiva iconografia del Carretto Siciliano raccontando una storia che narra dell’ingegno e dell’abilità manuale che li hanno ideati e plasmati rendendoli patrimonio della cultura italiana.

Dodo celebra la collezione nodo con l’installazione dell’artista Windy Chien, artista cino-americana nota per il particolare percorso creativo che per tutto il 2016 l’ha vista plasmare ogni giorno un nodo diverso fino a dar vita ad una vera e propria performance lunga un anno. In occasione del suo 25° Anniversario Dodo reinventa uno dei suoi simboli più iconici trasformando l’inconfondibile ‘nodo’ dei cordini per charm in una collezione di gioielli di design interamente realizzata in oro responsabile.



Nella boutique di Brera, infine, Manuel Ritz, brand che fa capo a Manifattura Paoloni, presenta la sua lampada ed048 progettata da Edizioni Design e ideata appositamente per l’interior del monomarca di via Solferino. La struttura della lampada, infatti, composta da elementi in ottone satinato che celano il meccanismo di illuminazione, è in marmo nero con venature bianche e si accorda perfettamente alle linee e alle tonalità dei materiali e alla palette colori degli interni della boutique. Elemento caratterizzante è l’incisione del logo del brand in forma di asterisco - presente su abiti ed etichette - intagliato sulla sua sommità. Sotto la base in pietra la collaborazione è celebrata da una placca sulla quale sono riportati i nomi dei due brand e il nome del prodotto