Meteo, è "allerta gialla" per il forte vento previsto domani in Puglia

BARI – E' allerta gialla per le condizioni climatiche previste per le prossime ore. Lo rende noto il bollettino meteorologico della Protezione Civile della Puglia. Dal primo mattino di domani, mercoledì 30 marzo, e per le successive 24-36 ore, sono previsti venti, da forti a burrasca, su tutto il territorio della Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.