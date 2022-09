Lotta ai tumori, «Race for the cure» fa tappa a Matera

MATERA - Farà tappa a Matera dal 30 settembre al 2 ottobre la «Race for the cure», la manifestazione promossa dall’associazione «Susan Komen Italia» per la lotta ai tumori al seno. L’evento, presentato oggi e che ha visto partecipare i componenti del comitato organizzatore della Basilicata e amministratori comunali, si svolgerà in piazza della Visitazione dove sarà allestito il «Villaggio Race».

Qui sarà possibile sottoporsi ad esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili e partecipare a iniziative di pratica sportiva, fitness e benessere psicofisico. Domenica 2 ottobre si svolgeranno, lungo le strade cittadine, la corsa amatoriale di cinque chilometri e una passeggiata di due chilometri.

La manifestazione, che ritorna dopo due anni a causa della sospensione causata dalla pandemia, è finalizzata «a sensibilizzare le donne - è stato detto nel corso dell’incontro - e l’opinione pubblica sull'importanza della diagnosi e mandare un messaggio di forza e speranza». All’iniziativa si affianca la possibilità di visitare gratis i musei, grazie a un protocollo di intesa con il Ministero della Cultura.