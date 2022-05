Il primo maggio lucano a Scanzano jonico

Cgil, Cisl e Uil hanno scelto Scanzano jonico per celebrare il primo maggio in Basilicata. Al centro dell’iniziativa, che si terrà alle 10 in via Tommaso Morlino, i temi della pace, della legalità, della buona occupazione e della solidarietà. «La scelta di Scanzano, comune sciolto per infiltrazioni mafiose e ancora commissariato – spiegano i segretari generali Angelo Summa, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli - è parte integrante del rinnovato impegno sindacale per la legalità contro la criminalità organizzata che, così come denunciato dal recente rapporto della Dia, in quest’area della regione è maggiormente presente, condizionando le vite di imprese e lavoratori». I sindacati rimettono al centro la proposta di un Patto per il lavoro «da cui ripartire per costruire insieme la Basilicata di domani».