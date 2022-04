Matera, benessere e bellezza nella spa anche per le donne in chemio

MATERA - Uno spazio dove il tempo sembra essersi fermato, intriso di profumi ed essenze che liberano la mente e rigenerano lo spirito. Un viaggio alla scoperta di se stessi in cui ritrovarsi, dedicandosi preziosi minuti dove ogni dettaglio è pensato per il benessere personale. È la prima realtà in Italia dedicata alla salute dei capelli e del corpo, nata dalla fusione di due preziose esperienze: quella stilistica di Massimo Ferraroni e quella olistica di Francesco Chironna che hanno dato vita a un approccio innovativo alla bellezza dei capelli.

Grande attenzione non solo all’estetica ma anche al benessere psico-fisico delle donne. All’interno della hair spa è presente una stanza appartata. « È uno spazio che ho voluto perché in passato sono venute da noi donne con problemi di caduta dei capelli dovuti alla chemioterapia- dice Ferraroni - Per loro era un momento imbarazzante e sentivo il dovere doverle proteggere da occhi indiscreti. Così, quando abbiamo creato questo spazio, abbiamo voluto garantire la privacy ai nostri clienti e soprattutto a quelle donne che vivono un momento difficile reso ancora più duro quando si trovano di fronte alla realtà di doversi rasare i capelli o togliersi le parrucche per sistemarle. In passato, ho seguito una donna in tutto il percorso, l’ho guidata e consigliata insieme a tutto il mio staff. Lei oggi ci chiama i suoi angeli e questo per me è il riconoscimento più bello».

L’ospite viene accolto dai profumi. la musica in sottofondo ispira all’abbandono dei sensi, le essenze rigeneranti, le tisane. Il primo passo, dopo aver indossato un elegante kimono nero, è la scelta della sinergia nella stanza dell’acqua. Una profumazione che rispecchia lo stato d’animo del momento e che l’ospite terrà con sé per tutto il tempo di permanenza. Raggiunto il primo piano, un massaggio di benvenuto invita a lasciarsi guidare dalle mani sapienti di Ferraroni. Stabilito il trattamento, ci si può accomodare nella stanza della pietra e sorseggiare una tisana mentre lo sguardo si perde tra le architetture in stile liberty, le sinuose opere d’arte in ferro, create e progettate dall’artista – architetto Giovanni Casellato, le sculture senza volto di Margherita Grasselli e gli alberelli di Paolo Aita. Il passo successivo è la stanza oro. Qui si entra in uno spazio caldo e rilassante. Sdraiati su un lettino ad acqua che cambia colore, tra luci soffuse e musica d’ambiente, l’ospite è invitato a indossare le cuffie dove una voce guida conduce alla meditazione.

«I rituali con il loro approccio olistico- spiega Chironna- riescono a portare benessere emotivo, emozionale e funzionale. Non si tratta pertanto di venire a trascorrere del tempo dal parrucchiere o in una spa, ma è una specie di rituale che porta a un cambiamento profondo. Per arrivare alla realizzazione del progetto, abbiamo messo insieme le nostre due esperienze lavorando in sinergia soprattutto durante il periodo del lockdown, anche se l’idea ha radici lontane. Ci siamo interrogati su cosa potevamo offrire ai nostri clienti e alla fine, siamo arrivati a questa idea progettuale unica in Italia. Abbiamo coinvolto l’architetto Casellato che è riuscito a cogliere l’essenza del progetto e oggi siamo una realtà ricercata con clienti che arrivano da tutta Italia e dall’estero».