Cinema: da Matera il rilancio della Lucania film commission

MATERA - «La Basilicata, per le sue peculiarità paesaggistiche e culturali, è un luogo nel quale investire anche per le tante qualificate professionalità che operano nel settore cinematografico e dell’audiovisivo». Lo ha detto oggi a Matera, location che ha ospitato produzioni internazionali come «The Passion», «Ben Hur», «No time, to die», il presidente della giunta regionale, Vito Bardi, intervenuto oggi per l’apertura dei lavori dell’Audio visual producers summit (Avps), che fino al 10 luglio coinvolgerà operatori nazionali e internazionali dell’industria audiovisiva.

Bardi ha inoltre annunciato che la Regione «sosterrà appieno l'attività della Lucania film commission (Lfc) nella promozione del territorio e di un settore dalle notevoli potenzialità. Dopo la pandemia ripartiamo da iniziative come questa per rilanciare l'economia e rafforzare il ruolo della nostra regione quale luogo del cinema. Per la Lfc, i fondi che arriveranno dall’Europa potranno essere il motore utile ad innescare processi duraturi, forieri alla ripresa di un settore con grandi potenzialità di sviluppo e di presenza nei principali Mercati mondiali. L’idea - ha concluso Bardi - di celebrare il 'Forum del cinema lucanò in questo contesto non solo significa aprire a prospettive più ampie un settore a cui teniamo, ma rappresenta il nuovo metodo della Lfc per un confronto aperto tra operatori e istituzioni dal quale far nascere azioni di supporto alle necessità delle imprese locali». E spunti per il dibattito sono venuti dal forum lucano sul cinema, moderato dal presidente della Lfc, Roberto Stabile, e che porterà tra l’altro alla stipula di un protocollo di intesa con i Gruppi di azione locale (Gal) per attività formative, di promozione e di supporto organizzativo nelle produzioni.

Il summit è organizzato dalla Lfc per l’associazione produttori audiovisivi (Apa) e con il coinvolgimento della Producers guild of America (Pga), che conta a sua volta circa settemila membri tra produttori cinematografici e televisivi, tra cui spiccano i più importanti nomi di Hollywood.

Stabile ha aggiunto che «vogliamo fare di questa Regione un luogo di produzione ed un partner di livello per grandi player a livello internazionale, e vogliamo che la Lucana Film Commission sia un’agenzia di supporto alle imprese locali, e non già un mero erogatore di finanziamenti. Oggi - ha continuato Stabile - esordiamo pubblicamente ed abbiamo voluto farlo mostrando come sia possibile fare rete e creare sinergie di valore. In questi mesi - ha aggiunto - abbiamo lavorato ad una vera e propria ristrutturazione della Lfc, partendo dall’ascolto degli operatori del comparto. Il nostro ruolo - ha concluso - dovrà essere quello di facilitatore con le istituzioni locali e nazionali, e da stimolo a fare meglio».

Nel corso del Forum «sono stati presentati - è spiegato in un comunicato - i risultati del lavoro di co progettazione messo in campo e realizzato con il supporto della Fondazione Innovazione Urbana e l’Università di Bologna». All’incontro, oltre a Bardi, era presente Nicola Borrelli della Direzione generale Dipartimento Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.