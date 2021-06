Aliano, tagliano alberi in un bosco senza autorizzazione: denunciati in due

Il titolare di una ditta boschiva e il direttore dei lavori sono stati denunciati dai carabinieri forestali, ad Aliano (Matera), dopo la scoperta del taglio di numerosi alberi in un bosco di «Valle Carbone», eseguito senza "alcuna autorizzazione».

In un’area di oltre sette ettari sono stati abbattuti aceri, orniello e cerri, «anche di grosse dimensioni». La legna ricavata, «stimata in circa 720 quintali», è stata venduta. I Carabinieri hanno accertato anche «la realizzazione di un pèiazzale di carico di circa 750 metri quadrati, con l'abbattimento di tutta la copertura arborea e successive operazioni di livellamento».