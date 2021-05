Matera, cede droga ed estorce denaro: fermato 16enne

Accusato di estorsione ai danni di un altro minorenne e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a Matera, un giovane di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia in flagranza di reato. Il gip del Tribunale per i minorenni di Potenza ha convalidato l’arresto, disponendo la permanenza in casa per tre mesi.

Le indagini sono partite dopo le minacce subite da parte di alcuni ragazzi da un 14enne che aveva acquistato marijuana da un altro giovane, maturando un debito saldato solo in parte. In seguito le minacce di morte sono aumentate e il 14enne, accompagnato dalla madre, si è presentato nei pressi di un bar per consegnare il denaro (una banconota da 50 euro) al 16enne, insieme al quale c'era un giovane di 19 anni, poi denunciato. A quel punto, è intervenuta la Polizia che ha perquisito il 16enne e scoperto la banconota. Nella sua abitazione sono stati inoltre trovati 13,4 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.