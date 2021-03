Matera, ai domiciliari ma percepiscono reddito di cittadinanza: due denunciati

Sottoposti alla misura della custodia cautelare ai domiciliari (uno per droga e l’altro per violenza sessuale), due uomini di Matera hanno comunque presentato la domanda e ottenuto il reddito di cittadinanza: sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri. Al termine delle indagini condotte dai militari del Comando provinciale, sono state sei le persone denunciate per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Oltre ai due uomini agli arresti domiciliari, anche un terzo era sottoposto a una misura limitativa della libertà personale, quella del divieto ad avvicinarsi all’ex compagna.

I sei sono stati anche segnalati alla direzione provinciale di Matera dell’Inps affinché «sia loro revocata - è scritto nel comunicato diffuso dall’Arma - l’erogazione del beneficio ed attivata la procedura di recupero delle somme che hanno fin qui ricevuto: ammonta a 14mila euro l’importo complessivo».