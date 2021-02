Covid 19, virus dilaga a Montescaglioso: coprifuoco anticipato alle 20

MATERA - «Il virus dilaga: ho dovuto prendere decisioni drastiche, in vigore da domani e fino al 7 marzo», tra cui quelle di anticipare il coprifuoco alle ore 20 e di vietare ai minorenni di uscire da soli dalle ore 16 alle 8. Lo ha annunciato, in una diretta facebook, Vincenzo Zito, sindaco di Montescaglioso, comune della provincia di Matera con circa diecimila abitanti.

Nel sottolineare che «è arrivato il momento di non scherzare più», il sindaco ha inoltre disposto che fino al 7 marzo in tutte le scuole della città la didattica avvenga solo a distanza. E fino alla stessa data, saranno chiusi i parchi e i giardini.