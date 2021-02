Matera, ex sindaco invita premier per G20: «Draghi torni in città e si impegni per il Sud»

MATERA - Raffaello De Ruggieri - sindaco di Matera dal 2015 al 2020 e dunque durante l’anno da Capitale europea della Cultura 2019 - con una lettera-invito, ha chiesto al presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, di essere nella Città dei Sassi il 29 giugno prossimo per il G20 Esteri e di tenere in considerazione, nella ripartizione dei fondi del Recovery fund, le esigenze del Mezzogiorno. Da presidente della Bce, Draghi fu a Matera il 12 maggio 2017 in occasione del G7 Finanze che si svolse a Bari.

«La aspettiamo nella Città dei Sassi da Presidente del Consiglio - ha scritto De Ruggieri - perché possa ricevere ancora una volta il calore affettuoso di una delle città più antiche del mondo, oggi cantiere di economia creativa.

Superando storiche inerzie e giustificate denunce sono certo che coglierà l'eccezionale momento per il Mezzogiorno, in quanto la dimensione finanziaria del Recovery fund rappresenta la fonte di formazione e di accumulazione del capitale di investimento necessario per abbattere il divario fra le due Italie».

L’ex sindaco, infatti, ha evidenziato le potenzialità del Piano nazionale di ripresa e resilienza per raggiungere questo obiettivo. «Il Piano potrebbe risolvere alla radice - ha aggiunto De Ruggieri - il problema degli introvabili o dirottati capitali per il Sud quali condizioni imprescindibili per il superamento dello squilibrio fondamentale del Paese. Ciò sarà possibile se la ripartizione delle risorse rispetterà i criteri fissati dal Parlamento Europeo, stabiliti in popolazione, divario del pil e disoccupazione.

Rispettando tali parametri, la scelta sulla destinazione degli investimenti appare obbligata perché il Meridione - ha concluso - necessita non solo di vaccini sanitari, ma di un complesso di azioni dirette a trasformare la sua economia in senso innovativo e sostenibile e a fermare la drammatica emorragia di capitale umano generata dal sottosviluppo economico».