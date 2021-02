Brindisi, G20 economia: prima riunione operativa oggi in Prefettura

BRINDISI - Prima riunione organizzativa del G20 dei Ministri degli Esteri, previsto per i prossimi 28, 29 e 30 giugno, oggi presso la prefettura di Brindisi, città in cui si terranno gli incontri oltre che a Bari e Matera.

L’incontro, presieduto dal Prefetto Bellantoni, ha visto la presenza del ministro plenipotenziario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, capo della delegazione Italiana del G20 e del ministro plenipotenziario presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri, del sindaco di Brindisi e del questore.

«Sono stati esaminati - è detto in una nota della prefettura - i primi aspetti legati all’organizzazione della sessione dei lavori che si terrà a Brindisi il prossimo 30 giugno, oggetto di successiva e puntuale definizione all’esito dei sopralluoghi che la Delegazione governativa ha già avviato presso i luoghi deputati allo svolgimento delle iniziative legate all’evento programmato in questo Capoluogo, al fine di valutarne l'idoneità».

«Particolare attenzione - conclude la nota - verrà dedicata anche alle basi del Nazioni Unite presenti, in particolare alla cooperazione internazionale che vede nel World Food Programme una realtà strategica di rilevante importanza sul territorio, per le continue missioni umanitarie che si svolgono in tutti gli scenari di crisi». Nei mesi prossimi ci saranno ulteriori incontri, per la definitiva condivisione del programma dei lavori.