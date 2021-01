Matera, sul futuro del borgo rurale de La Martella si discute in un webinar su «Meet»

MATERA - Quali sono gli scenari futuri per La Martella? Una borgata rurale realizzata negli anni Cinquanta per accogliere le famiglie degli assegnatari della Riforma fondiaria, a seguito dell’approvazione della prima legge di risanamento dei Sassi, che portò allo svuotamento degli antichi rioni materani.

La Martella rappresenta un luogo di grande interesse architettonico ed urbanistico per la storia della sua progettazione e della sua costruzione, intorno al quale orbitò Adriano Olivetti, una delle più grandi personalità di quegli anni che fu presidente dell’Inu e vicepresidente dell’Unrra-Casas; come per i quartieri degli operai di Ivrea, egli promosse anche a Matera l’idea di costruire borghi residenziali che potessero diventare centri propulsori di comunità locali.

Il borgo divenne uno dei primi esiti di un vasto programma di sperimentazioni progettuali che coinvolsero figure di primo piano dell’architettura e del panorama intellettuale del Novecento. Tra questi, Ludovico Quaroni che affiancò Federico Gorio nella redazione del progetto del borgo e progettò la Chiesa parrocchiale.

Oggi questo borgo sarà al centro dell’ iniziativa “La Martella - Giornate di studio” in programma questo pomeriggio e il 21, che vedrà la partecipazione di esperti di architettura e di altre discipline come Pippo Ciorra, Mauro Saito, Antonello Pagliuca, Francesco Paolo Francione, Pasquale Doria, Marina Panza, Luigi Acito, Luca Chistè e Francesco Maggiore, Ina Macaione e Ettore Vadini, Angela Colonna, Chiara Rizzi, Antonio Bixio e Piergiuseppe Pontrandolfi, che discuteranno immaginando futuri possibili scenari per il borgo La Martella a partire da punti di vista diversi e multidisciplinari. L’iniziativa organizzata nell’ambito del Laboratorio di Genealogia dell’Architettura 1 si terrà alle 15.30 sulla piattaforma telematica Google Meet.