Matera, maltratta la ex che vuole uscire dal tunnel della droga: arrestato

Un uomo di 38 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia, a Matera, con numerose accuse nei confronti della ex compagna, fra le quali quelle di atti persecutori, lesioni pluriaggravate e procurato aborto.

Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Matera. L’uomo, che è un tossicodipendente, è accusato anche di maltrattamenti in famiglia, cessione di droga, tentata estorsione e violazione di domicilio. La relazione fra l'uomo e la ex compagna era finita nel 2018, ma l’arrestato aveva reagito con comportamenti violenti e persecutori che hanno portato la donna a denunciarlo.

Le violenze erano cominciate già durante la relazione, in particolare dopo che la donna aveva deciso di avviare un percorso riabilitativo per uscire dalla tossicodipendenza (era il compagno che le dava la droga). Gli atti persecutori messi in atto dall’uomo avevano portato la donna a soffrire di un «perdurante stato di ansia» e di avere un "fondato timore per la propria incolumità». Una delle aggressioni era avvenuta mentre la donna era incinta e avevano portato alla perdita del bambino. La Polizia ha accertato che l'uomo ha aggredito anche i genitori della donna, che si opponevano alla ripresa della relazione e difendevano la figlia.