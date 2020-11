Matera, da lunedì prossimo tamponi «drive in» davanti ospedale

MATERA - Sarà operativo da lunedì 23 novembre a Matera, in una tenda allestita nel parcheggio antistante l’ospedale Madonna delle Grazie, il servizio in modalità «drive in» di esami con tamponi per verificare l'eventuale contagio da coronavirus. Lo ha confermato il direttore generale facente funzione della Asm (Azienda sanitaria Matera), Gaetano Annese.

Il compito sarà affidato a una equipe medica della Marina Militare e rientra nell’operazione «Igea» promossa dal Ministero della Difesa. L’operazione Igea era stata annunciata il 21 ottobre scorso dal Ministro della Difesa, quale contributo delle Forze Armate per affrontare la pandemia di covid 19 con 200 Drive Through Difesa (Dtd) su tutto il territorio nazionale, che a regime porteranno a 30mila tamponi al giorno, in aggiunta a quelli del sistema sanitario nazionale.