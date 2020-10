Matera, ubriaco investe pedone e scappa: arrestato

Ha investito un pedone, procurandogli la frattura del bacino, e poi è fuggito, ma poco dopo, a Matera, un uomo di 58 anni, trovato con un tasso alcolemico pari a 1,12 grammi per litro, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia e dalla Polizia locale e posto ai domiciliari.

L’incidente è avvenuto ieri sera, in via Bizantini: l’uomo è accusato di lesioni stradale aggravate e omissione di soccorso. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata posta sotto sequestro.