Di Maio, annullato l'evento in piazza a Matera: Ma sarà con il neo eletto sindaco

Il ministro Di Maio non sarà in piazza a Matera. «Non possiamo chiedere ai cittadini di fare la massima attenzione se non siamo noi per primi a dare l'esempio.Per questo motivo - scrive in un post su Fb il ministro degli esteri Luigi Di Maio - abbiamo deciso di annullare l’evento di domani a Matera. Penso che sia un gesto di responsabilità da parte della politica. La situazione in Italia è sotto controllo, dunque nessun allarmismo. Ma lo confermano anche i numeri: i contagi stanno aumentando».

«Domani comunque sarò a Matera per incontrare il neo sindaco Domenico Bennardi, ma eviteremo di intervenire in piazza.In questa fase dobbiamo agire pensando innanzitutto alla salute degli italiani ed evitare qualsiasi rischio. Mi spiace, ma vi prometto che ci saranno altre occasioni per incontrarci insieme. Restiamo uniti, indossiamo la mascherina e andrà tutto bene», aggiunge.

«Mi dispiace per chi si era già organizzato per raggiungerci, ma riteniamo che in una fase così delicata questa sia la decisione migliore» scrive il capo politico M5S Vito Crimi su Fb che aggiunge: L’aumento dei contagi non deve destare allarmismi, assolutamente. Tuttavia, ora più che mai servono la massima attenzione, precauzione e responsabilità da parte di tutti. È invece confermata la visita istituzionale al Comune di Matera, nella quale ci confronteremo con il Sindaco Domenico Bennardi»

