Matera, picchia la moglie e le distrugge il telefonino: arrestato 45enne violento

MATERA - Un uomo di 45 anni è agli arresti domiciliari, a Matera, con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza privata ai danni della moglie, dalla quale si sta separando in modo consensuale. L’arresto è avvenuto dopo l’intervento della Polizia, chiesto da una telefonata che segnalava «un’accesa lite» in un appartamento, in corso davanti alle due figlie minorenni della coppia.

Gli agenti hanno trovato a terra il telefonino della donna, «mandato in frantumi» dal marito per evitare che la moglie chiamasse la Polizia. La donna è stata medicata in ospedale per alcune escoriazioni e un trauma alla spalla sinistra: ha raccontato «una serie di soprusi e vessazioni a cui era sottoposta da oltre dieci anni». Insulti e aggressioni, «anche fisiche, si intensificavano ogni volta che la