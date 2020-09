Matera, turiste minorenni stuprate: fissato incidente probatorio

MATERA - E’ stato fissato per la mattina di sabato prossimo, 19 settembre, nel palazzo di giustizia di Matera, l’incidente probatorio nell’ambito delle indagini sulla violenza sessuale subita da due ragazzine inglesi durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci, reato di cui sono accusati sette giovani, quattro dei quali sono detenuti in carcere.

Lo ha deciso questa mattina il Gip di Matera, Angelo Onorati. L'incidente probatorio comincerà alle ore 9: saranno presenti tutte le parti coinvolte nell’inchiesta e quindi anche le due turiste minorenni. Intanto, continuano gli accertamenti della Polizia per ricostruire le circostanze della violenza: analisi e verifiche riguardano anche i vestiti indossati dai sette giovani, alla ricerca di tracce di dna.